В Новосибирске священник рассказал, можно ли венчаться в церковные праздники

Новосибирский священник объяснил, можно ли венчаться в церковные праздники.

В Новосибирске иерей Иоанн Кизюн-Войтович, настоятель храма во имя святого благоверного князя Олега Брянского, рассказал, можно ли венчаться в дни православных праздников.

Священнослужитель рассказал, что в Церкви существуют определенные ограничения, касающиеся венчания. Например, нельзя проводить церемонию в любую субботу и четверг.

«Когда православные люди устраивают свадьбу, перед этим они приходят в храм, где обсуждают со священником, в какой день можно повенчаться. На этот день и назначается торжество», — сообщил иерей журналисту «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирске священник сообщил, что 8 июля венчание не проводится.