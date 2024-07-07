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общество проиcшествия

В Новосибирской области пропала пенсионерка с цветным платком на голове

Фото:«ЛизаАлерт»

В Новосибирской области ищут 69-летнюю женщину, которая пропала 5 июля.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в селе Новая Кулында Чистоозерного района Новосибирского района пропала 69-летняя Валентина Довнарович (Аппель).

Сообщается, что 5 июля 2024 года она ушла в лес и пропала.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы окрашены в красный цвет, короткая cтрижка, глаза карие.

Одежда: бордовая толстовка с черными пятнами, темно-синие бриджи, темные галоши, черные гольфы, светлый цветной платок.

С собой у Валентины было розовое ведро.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

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Нина Раневская
Журналист

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