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общество

Больше 100 дачных участков затопило в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском затопило 105 дачных участков.

Во время оперативного совещания в Новосибирской области начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов сообщил, что на территории двух СНТ в Новосибирском районе оказались подтопленными 105 дачных участков из-за высокого уровня грунтовых вод и обилия осадков.

«Данная ситуация как чрезвычайная не оценивается, соответствующие документы направлены в адрес главы муниципального района и в минприроды», — отметил Виктор Орлов.

Напомним, что троих детей унесло течением в Новосибирской области во время купания

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Валерия Митрохина
Журналист

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