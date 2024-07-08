Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото семьи

В честь праздника Анна Терешкова показала фотоснимок всей семьи.

Сегодня, 8 июля 2024 года, в России отмечается ежегодный праздник День семьи, любви и верности. В честь этого бывшая вице-мэра Новосибирска Анна Терешкова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию всей своей семьи.

Снимок Анна подписала трогательными словами, указав на то, как поддержка семьи важна в ее жизни.

“Спасибо вам, родные мои! Всю жизнь я делала так, чтобы не было стыдно перед моими любимыми родителями и перед детьми! И мне кажется, что у меня это получалось. В День семьи признаюсь вам всем в моей любви! Я без вас НИКТО!”, — написала Анна Терешкова.

Ранее Сиб.фм писал, что Анна Терешкова показала, как отдыхает в Узбекистане.