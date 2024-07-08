Детский секс в туалете: в Искитиме заявление матери об оральном изнасиловании 8-летней дочери 11-летним школьником взбудоражило Россию

В минувшую пятницу жительница села Сосновка Искитимского района сделала шокирующее заявление о насилии над 8-летней дочерью. По словам женщины, над девочкой надругался 11-летний школьник на глазах у приятелей и пригрозил им убийством, если они кому-либо расскажут о случившемся. Однако родители мальчика уверяют, что женщина оклеветала их семью. Следственный комитет уже начал проверку. В материале Сиб.фм – две стороны резонансного случая.

«В ПДН заявили, что мы врем»: родители девочки

5 июля жительница Искитимского района Новосибирской области Елена (имя изменено) сообщила, что ее 8-летняя дочь подверглась оральному изнасилованию со стороны 11-летнего мальчика в уличном туалете. По ее словам, все произошло 22 мая в селе Сосновка на детской площадке.

«11-летний мальчик силой затащил дочь в уличный туалет и орально надругался», – уверяет женщина.

Елены говорит, что в тот момент возле туалета находилось еще несколько школьников, которым мальчик угрожал убийством, если они расскажут о произошедшем. Мать заявляет, что убегавшая после изнасилования девочка рассказала одному из них о том, что с ней случилось.

«Его семья готова сотрудничать со следствием и дать показание», – уверяет Елена.

Мать говорит, что о произошедшем узнала через два дня от директора школы. По некоторым данным, ему сообщили об этом из-за слухов, которые распространили старшеклассники.

«Как оказалось, это не первая ситуация, летом прошлого года он снял с нее штаны и пытался вставить канат, висящий на горке, ей в задний проход. Позже стало известно, что она не единственная жертва малолетнего насильника», — сообщила мама девочки редакции «Курьер.Среда».

Елена рассказала, что сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

«В дежурной части нас отправили в ПДН, где допросили, потом мы выехали на место с инспектором и следователем. Дочь показала, где и как все было, нас отправили домой, через часа три они вернулись к нам. И инспектор ПДН начала грубо разговаривать с дочерью, говорила, что она врет, пригрозила ей психиатром, я под этим давлением разорвала заявление, они уехали», — рассказывает женщина.

Елена говорит, что когда успокоилась, то снова написала заявление. В ПДН ей тот же инспектор сообщила, что делом будет заниматься Следственный комитет. Тем не менее, по словам родительницы, за месяц с ней так никто и не связался.

По словам женщины, она сама выяснила, что мальчик ранее домогался и одноклассницу.

«Как-то, возвращаясь вместе со школы, он стянул с нее нижнее белье. Но девочка сумела вырваться и все рассказала бабушке, которая пригрозила парню последствиями, если еще раз он дотронется до внучки. Пенсионерка готова дать показания», – уверяет Елена.

Жительница Искитима заявила, что в данный момент девочка посещает психолога и постоянно спрашивает у матери, не обижается ли она на нее за то, что та рассказала, что с ней случилось в туалете.

«В соцзащите, где дочка посещает психолога, в комиссии ПДН просили меня не афишировать случившееся, не ходить к вышестоящему руководству отца мальчика, что якобы сами поговорят с ними. Но так как эта беда коснулась нас, я оставлять не собираюсь», — сообщила женщина.

Сейчас, по данным источника Сиб.фм, семья покинула территорию Новосибирской области. По делу следователи опрашивают свидетелей.

«Вы хотите сделать из моего сына изгоя?»: родители мальчика

Сообщается, что семья 11-летнего мальчика благополучная. Сам школьник учится хорошо и положительно характеризуется в учебном заведении. Кроме него, в семье есть ещё двое детей школьного возраста.

Елена говорит, что после случившегося направилась к родителям предполагаемого насильника. По ее словам, отец школьника сказал ей: «Заявление в полицию напишите? Вы хотите сделать из моего сына изгоя?». Такой ответ женщина объяснила тем, что мальчик несовершеннолетнего возраста и его не получится привлечь к ответственности.

Как говорят родители мальчика, их сын не мог совершить подобного, а женщина, по их мнению, все придумала. Об этом говорят и некоторые жители Сосновки.

«Не может быть такого. Они всегда вместе играли, дружили и в школе, и во внеурочное время. Мы не верим в произошедшее. На самом деле девочку жалко в том плане, что ей в таком юном возрасте внушают в голову эту откровенную грязь», – прокомментировала соседка семьи мальчика.

Общественный резонанс

В социальных сетях данная тема вызвала бурное обсуждение. В одном из новосибирских пабликов в социальных сетях под постом прозвучала информация о том, что в тот день издевательствам подвергалась не только девочка, но и мальчик.

Кроме того, один из пользователей, который представился жителем села Сосновка, рассказал, что староста села сообщила ему, будто девочка оговорила мальчика, чтобы привлечь внимание мамы.

«Мама уже приходила извиняться к этому мальчику», — написал пользователь.

Также есть предположение, что перед совершением преступления мальчик поспорил с другими парнями, сказав что-то вроде: «Спорим, что смогу».

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни поддерживают женщину, заявившую о насилии над ребенком. Другие уверены, что это не правда и встали на сторону семьи мальчика. И тем и другим они советуют нанять адвокатов и довести дело до конца.

Реакция правоохранительных органов

Елена говорит, что обратилась в СМИ, чтобы привлечь внимание к ситуации, поскольку она уже месяц не может добиться справедливости, говорит женщина.

Пресс-служба СУ СК России сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием в селе Сосновка Искитимского района после публикаций в СМИ.

«В социальных медиа сообщается о возможном совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней жительницы Новосибирской области. Отмечается, что преступные действия мог совершить подросток весной текущего года», — заявили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки. Следственными органами Новосибирской области проводится проверка по данному происшествию.

Редакция Сиб.фм следит за развитием событий.

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