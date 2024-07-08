Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона в своём Telegram-канале. Он отметил, что семья, любовь и забота о родных являются главными ценностями в жизни и помогают бороться с трудностями.

По словам губернатора, укрепление института семьи, социальная защищённость, охрана материнства и детства являются приоритетами региональной политики.

Андрей Травников пожелал новосибирцам, чтобы в их семьях всегда царили любовь и взаимопонимание, крепкого здоровья, жизненной энергии и семейного благополучия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи.