НОВИКОМ провел собственное мероприятие на ИННОПРОМ-2024

В первый день работы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 дочерний банк Госкорпорации Ростех провел сессию «Программы и инструменты финансирования проектов технологического лидерства». Мероприятие собрало представителей профильных министерств, институтов развития и крупных предприятий.

В сессии НОВИКОМа приняли участие статс-секретарь — Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский, вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков, а также представители финансовых экосистем и бизнеса.

Эксперты обсудили создание благоприятного инвестиционного климата в стране, развитие эффективных финансовых инструментов, механизмы содействия экспорту российских технологий и продвижению высокотехнологичной продукции.

Так, Роман Чекушов представил ключевые направления для проработки органами власти вместе с бизнесом, включая изменения в международных расчетах, снижение стоимости кредитных продуктов и продвижение российской промышленной продукции на зарубежных рынках.

Роли финансовых инструментов, направленных на поддержку реализации проектов технологического лидерства и опережающего развития промышленности, было посвящено выступление старшего вице-президента НОВИКОМа Анны Лаврентьевой.

Приоритет НОВИКОМа — содействие предприятиям промышленности в выполнении поставленных перед ними стратегических задач. Как подчеркнула Анна Лаврентьева, банк сфокусирован на поддержке амбициозных, капиталоемких долгосрочных проектов, которым требуется значительный объем финансовых ресурсов на доступных условиях. Для этого НОВИКОМ выделил лимиты финансирования в рамках собственных льготных программ, а также участвует в реализации наиболее приоритетных государственных механизмов поддержки промышленности.

В качестве основных востребованных мер Анна Лаврентьева выделила кластерную инвестиционную платформу (КИП), нацеленную на финансирование производства приоритетной продукции, промышленную ипотеку, а также таксономию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, которая за счет регуляторных стимулов позволяет снижать стоимость заемных ресурсов без необходимости выделения средств из федерального бюджета.

С использованием ряда собственных программ и механизмов господдержки при непосредственном участии НОВИКОМа реализуются проекты в области транспортного машиностроения, автомобилестроения, двигателестроения, в том числе с экспортной составляющей, а также проекты по реализации промышленного строительства и реконструкции предприятий.

Важным направлением деятельности банка является работа по повышению уровня финансовой грамотности как для физических лиц – топ-менеджмента предприятий, так и компаний в сегменте МСП, что позволяет им более профессионально использовать финансовые инструменты, повышая эффективность своего бизнеса.

С целью стимулирования инвестиций бизнеса в развитие проектов технологического лидерства старший вице-президент НОВИКОМа представила ряд инициатив, в том числе по синхронизации проектов таксономии и проектов КИП, чтобы последние автоматически признавались соответствующими таксономии. По мнению банка, целесообразно ускорить и упростить процедуру включения продукции в реестр российской промышленной продукции. В части промышленной ипотеки банком предлагается выделить дополнительные лимиты финансирования и расширить возможности целевого использования кредитов.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК»ИНН 7706196340 erid: LjN8KAPYD