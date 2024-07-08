Новосибирские спортсмены забрали 23 медали на международных играх «Дети Азии»

На международных играх «Дети Азии» спортсмены из Новосибирска забрали 23 медали.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, на VIII Международных играх «Дети Азии», которые проходили в Якутске с 26 июня по 6 июля 2024 года, спортсмены из Новосибирска завоевали 23 медали.

Известно, что участие приняли 30 команд из 24 стран. Всего в соревнованиях участвовало 42 спортсмена из Новосибирска — они забрали 4 золотые, 6 серебряных и 13 бронзовых наград.

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