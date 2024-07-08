Новосибирцам рассказали о появлении российского бренда одежды на одной из онлайн-платформ

Начиная с 4 июля отдельные дропы товаров бренда MONOCHROME официально станут доступны на Авито в разделе Премиум. Клиенты сервиса смогут получить оригинальные изделия бренда.

Каждую пятницу сервис будет выкладывать новый дроп из товаров в таких категориях, как брюки и джинсы, платья, худи, футболки и аксессуары.

По данным аналитиков Авито, с каждым годом у пользователей растет интерес именно отечественных брендов. Благодаря этому продажи фирмы MONOCHROME в Новосибирске за прошедший год увеличились в шесть раз.

Сотрудничество компаний началось с совместного мероприятия в Столешниковом переулке, посвященного культуре вторичного потребления, которое вызвало значительный интерес.

«Мы видим важную миссию в том, чтобы предоставить новые возможности российским производителям и талантливым дизайнерам. На нашей платформе именно категория одежды, обуви и аксессуаров занимает первое место по продажам. Увидев большой спрос пользователей на вещи из коллекций MONOCHROME, мы решили начать официальное сотрудничество», — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.

При необходимости одежду от бренда можно будет заказать через сервис доставки онлайн-платформы.