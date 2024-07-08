Новосибирцы тратят на одежду от 5 до 10 тыс руб в квартал

От 5 до 10 тысяч рублей в квартал тратя на одежду жители Новосибирска.

По данным исследования «Дзен», жители Новосибирска (56% опрошенных) тратят на покупку одежды от 5 до 10 тысяч рублей в квартал.

Уточняется, что примерно 15% новосибирцев расходуют от 10 до 15 тысяч рублей на покупку одежды, в то время как 8% выбирают вариант от 15 до 20 тысяч рублей. Также не менее 5% опрошенных тратят свыше 20 тысяч рублей на обновление гардероба, а более 14% ограничиваются суммой от 0 до 5 тысяч рублей.

В том числе, по данным исследования, жители Новосибирской области чаще всего предпочитают спортивный стиль одежды — 55,9%.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский ФК «Сибирь» представил новые логотип и форму.