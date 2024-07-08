сегодня
08 июля, 18:18
пробки
6/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня
08 июля, 18:18
пробки
6/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня 17:20
общество

Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Сиб.фм

В канун Дня семьи, любви и верности в Нарымском сквере прошёл яркий фестиваль.

Тысячи новосибирцев смогли поучаствовать в эстафете, научиться азам вальса и посмотреть на цирковое представление.

Фестиваль «Семейный выходной» начался с циркового представления. Семьи новосибирцев собрались у сцены сквера. Дети и взрослые увлечённо наблюдали за фокусами, акробатическими номерами и отгадывали загадки. А также рядом со сценой людей развлекали мимы на ходулях.

Также весь вечер, 7 июля, в сквере работали креативные пространства, в которых проходили мастер-классы по изготовлению народных кукол, рисованию открыток, лепке животных из воздушного пластилина и плетению украшений из бисера.

«Семейный выходной проводят впервые. Раньше в сквере проводился фестиваль «кино на траве», теперь вместе с ним День семьи, любви и верности», — рассказала волонтёр фестиваля Елизавета.

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Екатерина Сидорова
Корреспондент

Читайте в