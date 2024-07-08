Огромные клоуны и парные танцы: тысячи новосибирцев пришли в Нарымский сквер отпраздновать День семьи. ФОТОРЕПОРТАЖ

В канун Дня семьи, любви и верности в Нарымском сквере прошёл яркий фестиваль.

Тысячи новосибирцев смогли поучаствовать в эстафете, научиться азам вальса и посмотреть на цирковое представление.

Фестиваль «Семейный выходной» начался с циркового представления. Семьи новосибирцев собрались у сцены сквера. Дети и взрослые увлечённо наблюдали за фокусами, акробатическими номерами и отгадывали загадки. А также рядом со сценой людей развлекали мимы на ходулях.

Также весь вечер, 7 июля, в сквере работали креативные пространства, в которых проходили мастер-классы по изготовлению народных кукол, рисованию открыток, лепке животных из воздушного пластилина и плетению украшений из бисера.

«Семейный выходной проводят впервые. Раньше в сквере проводился фестиваль «кино на траве», теперь вместе с ним День семьи, любви и верности», — рассказала волонтёр фестиваля Елизавета.