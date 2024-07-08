Сильный ливень накрыл Новосибирск в начале недели

В Новосибирске 8 июля весь день будет идти сильный ливень.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сегодня, 8 июля, погода совсем не порадует местных жителей.

Весь день ожидается сильный ливень, также прогнозируется северо-восточный ветер 4-9 метра в секунду, местами он может усилиться и до 20 метров.

Однако, несмотря на осадки, в регионе ожидается до +27 градусов тепла.

Ранее Сиб.фм писал, что на левом берегу в Новосибирске отключат горячую воду в крупных жилых комплексах.