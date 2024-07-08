Территориальный фонд ОМС напоминает: чтобы отпуск не был испорчен - проверь актуального своего полиса ОМС

Не стоит забывать о том, что отпуск в любой момент может омрачить травма, отравление или обострение хронического заболевания. В связи с этим Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области напоминает жителям региона о необходимости проверить действительность своего медицинского полиса перед поездкой в отпуск.

Каждый застрахованный должен знать о том, что полис ОМС действует на всей территории России и при наступлении страхового случая медицинская помощь в любом регионе должна быть оказана бесплатно. А потому отправляясь в командировку, на отдых или путешествие по стране, необходимо брать с собой медицинский полис для каждого члена семьи.

С прошлого года россиянам доступен цифровой полис ОМС. Поэтому для получения бесплатной медицинской помощи достаточно иметь выписку о полисе, получить которую можно в своей страховой медицинской организации или на портале госуслуг (предъявить выписку можно на экране смартфона или в распечатанном виде).

Что касается бумажных и пластиковых полисов, то они являются действующими и принимаются в медицинских организациях при обслуживании пациентов только в том случае, если они содержат актуальные данные – фамилию, имя, отчество и дату рождения. На это следует обратить особое внимание! Не забывайте, что ваш полис ОМС напрямую привязан к паспортным данным.

Перед поездкой неплохо было бы убедиться в том, что ваш полис действующий. И если возникли сомнения в действительности вашего полиса ОМС, то необходимо, прежде всего, на сайте Территориального фонда ОМС Новосибирской области зайти в раздел «Проверка полиса ОМС» и по своим паспортным данным найти свой полис.

Если полис действующий, то программа выдаст список данных, в том числе наименование страховой компании, в которой гражданин застрахован, и медицинской организации, к которой он прикреплен.

Если ваш полис не найден, то необходимо незамедлительно обратиться в страховую компанию для уточнения персональных данных.

Перечень страховых компаний, адреса пунктов выдачи полисов и перечень документов, необходимых для его получения, всегда можно найти на сайте фонда.

Кроме того, вы всегда можете узнать о своих правах на получение конкретного вида бесплатной медицинской помощи у страхового представителя своей страховой медицинской организации.