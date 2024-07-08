Троих детей унесло течением в Новосибирской области во время купания

Во время купания трое детей чуть не погибли на воде.

По информации пресс-службы МАСС, в Заельцовском районе на Пескобазе Новосибирской области едва не утонули дети.

“В 18:05-18:10 течение подхватило детей 2015 и 2010 годов рождения. Их доставили на берег. Передали родственникам”, – передали спасатели.

Также в 19:00 того же дня течением начало уносить 14-летнего подростка — его тоже успели вытащить из воды.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске и области июль начался со случаев смерти на воде