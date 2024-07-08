В Новосибирске 10-летняя девочка потеряла сознание после укуса клеща

Ребенку стало плохо после укуса клеща.

6 июля 10-летняя девочка вместе с мамой гуляла в Заельцовском парке. По словам жительницы Новосибирска Елены, там в плечо ее дочери впился клещ. Девочка сразу не почувствовала присасывание насекомого, а через несколько часов у нее появилась шишка на плече.

«Аня начала ковырять ее. Расковыряла до такой степени, что пошла кровь. Потом она мне сказала, что выдернула из шишки что-то черное. Я посмотрела, это был клещ», — рассказывает женщина порталу Сиб.фм.

Сибирячка говорит, что спустя некоторые время ее дочь потеряла сознание после присасывания клеща. Женщина смогла самостоятельно откачать ее. Затем она отвезла дочь в ближайший травмпункт, где ей полностью удалили клеща и обработали рану.

По словам матери, сейчас дочь проходит лечение, но чувствует себя хорошо.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю, как школьник впал в кому после укуса клеща.