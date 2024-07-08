В Новосибирске отключат горячую воду на левом берегу

На левом берегу в Новосибирске отключат горячую воду в крупных жилых комплексах.

По информации сайта сибирской генерирующей компании, в Новосибирске продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Очередное стартует на ТЭЦ-2 Ленинский вывод. Об этом говорится на сайте СГК.

В период с 11 по 24 июля будет отсутствовать горячая вода по таким адресам как на улицах 1-я и 2-я Чулымская, в ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселке Восточный. Также горячую воду отключат на улицах Планировочная, Котовского (от Пархоменко до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, Серафимовича, Римского Корсакова (от стад. «Сибсельмаш» до Титова), Титова (от. Серафимовича до пл. Маркса), Ватутина, мкр. Башня, Геодезическая, Новогодняя. В Кировском районе, Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама». Кроме этого, под испытания попадают теплосети Областной больницы.

Также на указанной карте можно самостоятельно отследить, в какой день и по какому адресу пройдет следующее отключение горячей воды.