В Новосибирске прокуратура нашла нарушения у перевозчика после пожара

Прокуратура Новосибирской области нашла нарушение у перевозчика после пожара в Бердске.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в результате проверки ведомства после возгорания автобуса с 14 пассажирами в Бердске, были обнаружены нарушения со стороны транспортной компании.

Сейчас прокуратура возбудила несколько административных дел в отношении перевозчика за нарушения, включая использование транспорта вопреки правилам безопасности, неправильное использование тахографов, нарушения лицензионных условий и игнорирование требований охраны труда, в том числе проведение обязательных медосмотров водителей.

Напомним, что в Новосибирске авария на Советском шоссе закончилась дракой