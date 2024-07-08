В Новосибирской области построят временный полигон ТКО за 30 млн руб

За 20 миллионов рублей в регионе построят временный полигон твердых коммунальных отходов.

В Новосибирской области объявили тендер на строительство полигона для временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, возвести ограждения, провести линии связи и электропередачи и уложить дороги к мусорному полигону.

Стоимость контракта составит 28,7 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июля 2024 года. Работы необходимо завершить до 1 сентября 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске планируют увеличить число рабочих на стройке нового моста