В Новосибирской области в этом году откроют восемь площадок занятий самбо

Восемь площадок для занятий самбо откроют в регионе в 2024 году.

Как сообщил портал РБК-Новосибирск, до конца текущего года в регионе будет открыто восемь новых площадок для занятий самбо. Об этом рассказал министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Za самбо».

Примерная стоимость строительства центра для занятий единоборствами составляет 2,5 миллиардов рублей.

Известно, что сейчас в регионе работает 58 залов для самбо, из них 22 зала находятся в сельской местности.

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