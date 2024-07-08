В Сибири 75-летний дельтапланерист погиб во время крушения

Стала известна личность дельтапланериста, погибшего в Барнауле.

Коллеги и друзья погибшего сообщили, что это был 75-летний житель Барнаула Борис Тюнин. По их словам, он много лет занимался полетами и самостоятельно изобретал летательные аппараты.

На своей странице в «Одноклассниках» Борис публиковал фотографии и видео своих полетов на дельтаплане. Последний раз мужчина заходил в сеть 1 июля.

Напомним, трагедия произошла 6 июля. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 21:00 рядом с поселком Центральный, который находится в Барнауле, 75-летний мужчина упал с высоты. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает Восточный межрегиональный СУТ СК России, воздушное судно погибший изготовил сам. Во время эксплуатации дельтаплана он не смог справиться с управлением и упал. В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.