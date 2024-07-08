сегодня
08 июля, 18:20
пробки
6/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня
08 июля, 18:20
пробки
6/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня 14:26
общество

В центре Новосибирска дома остались без света из-за дождя

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске произошло отключение электричества из-за дождя.

В Telegram-канале Mash Siberia сообщили, что сегодня в Новосибирске два жилых дома №153а и 153б на Красном проспекте, а также два офисных дома №153в и 153г остались без электричества и воды.

Местные жители считают, что отключение произошло в связи с обилием дождевых осадков.

«Аналогичная ситуация у нас была 21 мая. Тогда два дня вода не уходила. Как говорили в РЭС, это застройщик забетонировал или засыпал ливнёвку во время строительства дома», – рассказали в группе «АСТ-54» социально сети ВКонтакте.

Напомним, что сильный ливень накрыл Новосибирск в начале недели

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в