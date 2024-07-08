Живопись как ренессанс

Сегодня мы познакомимся с творчеством и личной историей удивительного человека Антона Евгеньевича Супруна. Человек, который буквально воплощает в себе поговорку «Талантливый человек талантлив во всем».

С ранних лет Антон Евгеньевич увлекался прикладной физикой, занимался в школе авиамоделирования, самостоятельно конструировал рабочие модели летательных аппаратов и многое другое. Окончив военное училище с выпускной работой на тему использования ферромагнитных жидкостей в свободной подвеске военных автомобилей, Антон Евгеньевич только начал свою карьеру изобретателя. На его счету больше 100 патентов в разных областях. Из известного широкому кругу — успешно применяемая и в наше время конструкция и уникальная формула жидкости для промывания носа Dolphin.

Имея талант изобретательства и пытливый ум, способный довести абстрактную идею до конкретного инженерного решения, Антон Евгеньевич не останавливался на изобретении и лично доказывал, что недооцененным может быть только тот талант, который сам себя недооценивает.

Многие из его изобретений нашли коммерческий успех, и начиная с середины 90-х начинается его карьера успешного предпринимателя. Он занимался производством и реализацией спортивного оборудования, медицинских изделий, программного обеспечения и многого другого, в том числе в последнее время развивал бренд питьевой воды «Петроглиф», самостоятельно формируя имиджевую политику компании. Неуемная фантазия, предприимчивость и смелость позволили Антону выстроить устойчивый личный финансовый успех, но его любознательность и чистое открытое отношение к миру не дали остановиться на этом.

Используя появившиеся возможности, Антон много путешествовал, с вниманием и уважением впитывая в себя образы и мудрость далеких культур и стран. Также много времени он уделял помощи тем, кто находится в самом начале этого пути. Самоотверженно трудясь над программами развития малого бизнеса, помогал молодым предпринимателям поверить в свои силы и добиться результата, Антон Евгеньевич на несколько дней почти забыл о том, что сам, как и все мы в этом мире, находится в ограниченной телесной оболочке, которая может позволить себе намного меньше, чем человеческий дух.

Результатом перенапряженной работы и отсутствия сна стал обширный инсульт, на несколько лет выведший его из большой игры. Благодаря любви и поддержке близких, и в особенности его жены Людмилы, Антон Евгеньевич вот уже который год мало-помалу возвращает себе то, чего лишила его болезнь, — возможность ходить, говорить, общаться с друзьями, а самое главное — творить.

Вынужденная ситуация, связанная с болезнью, заперла в пределах дома авантюриста и страстного путешественника, но не смогла остановить его тягу к прекрасному. Оставаясь дома и восстанавливая свои физические способности, Антон Евгеньевич стал развивать и новые, ранее неизвестные грани своего таланта. С 2020 года он активно осваивает живопись и вот уже последние два года является востребованным современным художником, чьи выставки проходят по всему миру. Картины Антона Евгеньевича Супруна по своему содержанию далеки от того, что мы привыкли понимать под современным искусством в его худшем проявлении.

Антон Евгеньевич использует абстракцию не в качестве оправдания недостатков исполнительской техники, он напрямую отражает в холсте свои впечатления, личные воспоминания, а иногда и наставления молодому поколению. Практически к каждой из уже почти 200 больших и малых работ у Антона Евгеньевича есть его личное отношение и обширное описание, в котором он может вполне конкретно разъяснить свое понимание и видение. Это не просто мазки, которые должен интерпретировать зритель без возможности узнать достоверно, вкладывал ли в них что-то автор, это его личная история, которая теперь обретает силу красок, силу живописи.

Как человек с техническим складом ума, Антон Супрун с особым рвением подходит к изучению тонкостей игры теней и света, эмоционального воздействия цвета на зрителя и многим другим деталям своего нового поприща. Он ориентируется не на тренд актуального кича в искусстве, но на сформированные в течение долгой жизни собственные представления о прекрасном. Для него стандартом красоты в живописи и ориентиром являются работы русского художника Архипа Куинджи. Как и в работах великого предшественника, в картинах Антона Супруна изображенные предметы или пейзажи — не просто объект стоического созерцания холодного ума, но живые собеседники, ведущие диалог со зрителем, способные задеть своей историей, растрогать или утешить.

В этом уникальность эмоционального воздействия работ Супруна, сближающая их с лучшими стандартами русского искусства и русской культуры вообще, где у каждой души есть своя ценность, но эта ценность обретается не в слепом индивидуализме, а через диалог, открытое общение, поддержку и любовь с другими такими же живыми душами вокруг.

СПРАВКА

Лауреат Международной выставки-конкурса «СИЛА ДУХА» и «ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ», 2023 г.

Лауреат Международного фестиваля-конкурса символического искусства «ZEN ART FESTIVAL | ДЗЕН АРТ ФЕСТИВАЛЬ»

Лауреат Международной выставки-конкурса «Зимняя красота России» в

г. Москве, 2024 г.

Лауреат Международной выставки-конкурса «Моя Россия», 2023 г.

Лауреат Международного конкурса-фестиваля рождественского и новогоднего искусства «Арт-Рождество», 2023 г.

Лауреат Международной выставки-конкурса анималистического искусства «Домашние любимцы», 2023 г.

Лауреат Международной выставки-конкурса «АРТ-ИДЕИ XXI века | «Измы»

в современном искусстве», 2023 г.

Лауреат Международного фестиваля абстрактного искусства «Абстракция», 2024 г.

Лауреат Международной выставки-конкурса «Новогодняя картина», 2023 г.

Лауреат выставки-конкурса современного искусства «МОЯ РОССИЯ. 21 век», 2023 г.

Лауреат Международного конкурса-фестиваля «Российская неделя искусств», 2023 г.

Член жюри во Всероссийской выставке «ЮНЫЙ ТАЛАНТ РОССИИ»

Лауреат Международной выставки-конкурса символического искусства «СМЫСЛЫ ЖИЗНИ | PSY in ART», 2023 г.

Лауреат Всероссийского художественного проекта «МЫ — РОССИЯ», 2023 г.

Лауреат Международной выставки-конкурса «Санкт-Петербургская неделя искусств», 2023 г.

Участник-лауреат в Международном художественном проекте «Арт Шоу в Африке», Танзания, 2023 г.

Лауреат Российской премии искусств, 2023 г.

Награжден именной медалью Владимира Татлина за умение мыслить современно и смелость реализовывать самые новаторские идеи.

Лауреат-победитель Международной выставки-конкурса «Цветочное рандеву» / «Виртуозы искусства», г. Пекин, 2024 г.

Лауреат-победитель Международной выставки «Ассамблея искусств в Индии: Цветочная магия», г. Нью-Дели, 2024 г.

Лауреат-победитель Международной выставки-конкурса современного искусства ART SHOW in TURKEY, Турция, Анкара.

Лауреат-победитель Международной выставки-конкурса «В мире животных»,

г. Москва, 2024 г.

Награжден диплом по итогам 2023 г как победитель за 1 место Российской премией искусств, награжден именной медалью Владимира Татлина за умение мыслить своевременно и реализовывать самые новаторские цели.

Победитель-лауреат в Международной выставке-конкурсе «Летнее настроение» в г. Москве. 2024 г

Победитель — Лауреат в выставке-конкурсе «Арт-География Ленинградской области и Санкт-Петербурга» 2024 г