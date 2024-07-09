1,5 тонны фальсифицированных молочных продуктов изъяли в Новосибирской области

В регионе было изъято 1,5 тонны фальсифицированных молочных продуктов.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что в 2024 году в регионе была приостановлена реализация 25 партий молочной продукции — общий вес составил 1,5 тонны.

Анализ продуктов показал, что в 4 131 образцах по микробиологическим параметрам и 1 191 образца по физико-химическим характеристикам были выявлены отдельные случаи несоответствия продукции обязательным стандартам.

Ранее Сиб.фм писал, что аграрии Новосибирской области получили 400 единиц техники