«Истекал кровью»: в Новосибирске очевидцы показали место убийства мужчины на Гурьевской

Кровавое преступление произошло 6 июля в Октябрьском районе Новосибирска. 46-летний мужчина умер от ножевого ранения. Обвиняемого в жестоком преступлении уже арестовали. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте ЧП и пообщался с очевидцами.

Конфликт в кафе – первая версия

О жестоком преступлении на улице Гурьевской сообщил Следственный комитет России по Новосибирской области 8 июля. По данным ведомства, ночью 6 июля около кафе в Октябрьском районе между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе которого 41-летний мужчина схватил нож и ударил 46-летнего. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время в больнице.

«Ранее 41-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не встал на путь исправления, совершив новое преступление. По ходатайству следователя ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в Следственном комитете России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас ведется следствие, опрашиваются свидетели и выясняется причина конфликта между двумя мужчинами.

Как сообщил источник в правоохранительных органах Сиб.фм, ЧП произошло возле здания на ул. Гурьевской, 186, где находится кафе Chilz Grill и другие заведения общепита, включая пивной магазин.

«Совсем озверели»

Корреспондент Сиб.фм направился на место убийства 46-летнего мужчины. Это окраина так называемого «старого Новосибирска», ограниченного с трех сторон улицами Гаранина, Гурьевской, Воинской, а с четвертой – недавно открытым на месте сквером Героев Донбасса.

По словам очевидцев, которых удалось застать корреспонденту Сиб.фм на месте ЧП, шансов на то, что момент ЧП могли увидеть люди, небольшие.

«Если это было ночью, то все спали, ничего не могу сказать», – говорит один из прохожих.

Ближайший к месту убийства «живой» объект – мини-ТЦ, который тоже был закрыт в момент убийства. Однако люди неподалеку все-таки были и благодаря им пострадавшего успели передать в руки врачей.

Один из очевидцев Дмитрий* предположил, что убитый был таксистом, а обвиняемый в преступлении – его пассажиром, который не захотел платить. С его слов, потасовка началась в машине, остановившейся на площадке напротив торгового павильона, и ближайшим к месту трагедии заведением оказался как раз Chilz Grill. Из чего и родилась версия о том, что ссора началась именно в кафе, затем переросла сначала в драку, а потом и в поножовщину.

Эту историю опроверг не только Дмитрий, но и представитель самого заведения, который подъехал вскоре после нашего разговора. Он даже вопросов не стал дожидаться – возможно, их задавали ему за последнее время уже много раз. И сразу сказал, что ничего в Chilz Grill произойти не могло, поскольку с 25 июня заведение закрыто по техническим причинам. А еще они не работают по ночам. К тому же алкоголя у них в любом случае не продают.

По павильону действительно видно, что закрылся он не вчера и не для расследования. Сквозь темную витрину видны давно остывшие печи и сложенные на стойке термосумки для доставки.

«Совсем озверели», – говорит еще одна проходящая мимо корреспондента жительница Новосибирска Надежда*.

По ее словам, пострадавший, истекавший кровью, еще был жив, когда его увозили в больницу.

«От места трагедии до ближайшего медучреждения – пара минут езды, особенно по ночному городу, без пробок. И его успели привезти. Но не спасли», – говорит женщина.

Примечательно, что убийство произошло буквально в паре десятков метров от того места, где девять лет назад был застрелен бывший чемпион мира по карате Антон Кривошеев, который, по некоторым данным, сотрудничал с «группами влияния» из Первомайского района. Убийцей оказался пожилой автослесарь Николай Лебедев, работавший в одном из многочисленных расположенных здесь СТО. С его слов, Кривошеев остался недоволен качеством ремонта бампера и решил поставить мастера «на счетчик». А потом еще и избил. Лебедев пообещал, что принесет деньги и прихватил с собой подаренный старым другом пистолет. Сегодня от места того преступления даже следов не осталось – теперь это часть подъездной дороги к жилому комплексу, который так и называется, «Гурьевский».

*имена изменены по их просьбе