Около тысячи детей участников СВО провели начало лета в летних и загородных лагерях

В Новосибирске в июне 781 ребенок из семей участников специальной военной операции посетил лагеря дневного пребывания, 173 отдохнули по путевкам в летних загородных лагерях – итоги первого этапа летнего отдыха детей и подростков обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

«Дети из семей участников специальной военной операции сегодня, как никто, нуждаются во всесторонней поддержке. В Новосибирске более трех тысяч таких детей школьного возраста – каждому из них требуется особое внимание, социальная поддержка, помощь психологов. В нашем городе большое внимание уделяют организации летнего отдыха детей из этой категории. Это задача особой важности. К каждому ребенку педагоги должны найти индивидуальный подход, создать благоприятный климат для комфортного отдыха детей», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В июне 519 школьников – детей участников СВО проходили государственную итоговую аттестацию, так как они являются выпускниками, 781 ученик 1-6-х классов в июне посещали лагеря дневного пребывания, 11 детей – пришкольные лагеря во втором сезоне.

Для отдыха в детских загородных лагерях уже получили путевки 173 ребенка из семей участников специальной военной операции. В первом сезоне отдохнули 35 детей, во втором – 21 ребенок, на третий сезон, который начнется в середине июля, заедет 101 ребенок, 16 детей планируют заезд в четвертом сезоне.

В начале июля в центре социальной помощи семье и детям «Заря» завершился первый заезд для семей участников специальной военной операции по путевкам «Мать и дитя». Отдохнули и прошли курс оздоровления 66человек (29 взрослых и 37 детей дошкольного возраста).

В Новосибирске продолжается летняя оздоровительная кампания для детей и подростков. Одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей младшего школьного возраста – это лагеря дневного пребывания. В июне на территории образовательных организаций города работали 196 лагерей, в них отдохнули 22517 человек. В их числе 4334 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в июне в образовательных учреждениях города формируются бригады по ремонту, благоустройству и озеленению школьных территорий. В трудовых бригадах 197 образовательных организаций города приняли участие более 20 тысяч детей. Благоустройством внутриквартальных дворовых территорий города занимались 105 летних трудовых отрядов, сформированных при ТОСах. Участие в них приняли 1050 детей.

Также одним из важных направлений организации летней занятости несовершеннолетних является трудоустройство совместно с центром занятости населения.

Впервые в этом году подростки подают заявление через единую цифровую платформу трудовых отношений «Работа в России». В июне были трудоустроены 1152 подростка, из них 927 – на рабочие места технического персонала в образовательных организациях, 194 человека распределены молодежными центрами города, 31 ребенок – через департамент по социальной политике.

По словам заместителя начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Елены Кащенко, с 1 июня на базе 11 муниципальных загородных оздоровительных лагерей отдохнули 3259 детей. В первой смене были распределены 263 субсидированные путевки (105 путевок по общей очереди, 158 путевок для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации). Сегодня продолжается распределение еще 405 путевок на четвертый сезон.