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Авто проиcшествия

Опубликованы кадры смертельной аварии на Северном объезде в Новосибирске

Фото: ACT-54

В Новосибирске столкнулись автомобили.

По информации Telegram-канала “ACT-54 Black”, в Новосибирске на Северном объезде около поворота на Колыванское шоссе столкнулись фура и универсал Mitsubishi Lancer, который в результате аварии получил критические повреждения.

Очевидцы сообщили, что водителя легкового автомобиля зажало в салоне, некоторое время он находился в сознании, но в результате погиб от полученных травм.

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Фото Опубликованы кадры смертельной аварии на Северном объезде в Новосибирске 3

Фото Опубликованы кадры смертельной аварии на Северном объезде в Новосибирске 4

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске авария на Советском шоссе закончилась дракой.

Также напомним, что в Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение автомобилей

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Валерия Митрохина
Журналист

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