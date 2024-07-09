Под суд пойдет новосибирец за осквернение символов воинской славы России

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела об осквернении символов воинской славы России.

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Новосибирского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье “осквернение символов воинской славы России, совершенные публично”. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По версии следствия, 15 мая текущего года житель Новосибирска находился в состоянии алкогольного опьянения и публично осквернил символ воинской славы России на «Монументе Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны». Тем самым мужчина оскорбил память защитников Отечества.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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