Появились фото смертельной аварии на новосибирской трассе в Коченевском районе

Сегодня, 9 июля, на новосибирской трассе в Коченевском районе произошло смертельное ДТП.

По информации региональной ГИБДД, столкнулись фура и легковушка.

По данным инспекции, 60-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался в направлении Омска. В ходе движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате аварии водитель Mitsubishi скончался. На месте происшествия работает наряд ДПС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры смертельной аварии на Северном объезде в Новосибирске.