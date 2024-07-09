сегодня
09 июля, 17:09
пробки
4/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 95.66
сегодня
09 июля, 17:09
пробки
4/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 95.66
сегодня 16:30
общество проиcшествия

Появились фото смертельной аварии на новосибирской трассе в Коченевском районе

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Сегодня, 9 июля, на новосибирской трассе в Коченевском районе произошло смертельное ДТП.

По информации региональной ГИБДД, столкнулись фура и легковушка.

По данным инспекции, 60-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался в направлении Омска. В ходе движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате аварии водитель Mitsubishi скончался. На месте происшествия работает наряд ДПС.

Фото Появились фото смертельной аварии на новосибирской трассе в Коченевском районе 2

Фото Появились фото смертельной аварии на новосибирской трассе в Коченевском районе 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры смертельной аварии на Северном объезде в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в