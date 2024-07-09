Премьер-министр РФ Михаил Мишустин может приехать в Новосибирск

На аппаратном совещании в администрации Советского района Новосибирска обсуждался возможный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По информации Академ.инфо, приезд главы правительства планируется на 20-е числа июля. Однако точная дата остаётся неизвестной.

Районные власти нацелены на подготовку к этому событию. Они ориентируются на возможный визит 24 июля.

Infoprpo54 уточняет, что информация о визите не подтверждена на аппаратном совещании. Однако готовность к мероприятию активизируется в случае его реализации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о колоссальных затратах государства на СКИФ в Новосибирске.