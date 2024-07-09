ВТБ подсчитал, сколько заработали его вкладчики за 6 месяцев. За шесть месяцев 2024 года клиенты банка получили более 400 млрд рублей дохода по вкладам и накопительным счетам.

В первом полугодии розничные клиенты открыли в банке более 2,7 млн вкладов – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн); также с начала года открыто более 3 млн накопительных счетов. Средний «чек» одного вклада достиг 550 тыс. рублей, а счета – 345 тыс. рублей.

«Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года. Самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, на которые приходится более 90% всех открытых вкладов», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году россиянам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц – программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства.