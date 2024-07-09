«Убийцы ходят на свободе»: в Новосибирске жена смертельно раненого хирурга Бондарчука пытается обжаловать приговор суда

Один из участников конфликта приговорен к условному сроку лишения свободы, второму вынесли оправдательный вердикт по делу о превышении пределов обороны. В результате ЧП после ножевого ранения скончался 29-летний хирург Роман Бондарчук. Его жена пытается обжаловать приговор суда.

Смерть хирурга в ЖК «Марсель»

Трагедия произошла 15 мая 2022 года на территории ЖК «Марсель». Как ранее сообщал Сиб.фм, к Роману Бондарчуку приехал старый знакомый Алексей и они пошли вместе пообщаться во двор, так как дома у хирурга была жена и маленький ребенок. На груди у его приятеля был флаг Казахстана. В какой-то момент к ним подошел незнакомый мужчина и обрадовался этому символу, так как он родом из соседней республики. Это был Денис Голованов, который позже станет одним из фигурантов уголовного дела. Трое мужчин разговорились, а через некоторое время пошли на набережную. В пути к ним присоединился еще один мужчина – Михаил Свиридов, который тоже станет фигурантом уголовного дела, но его оправдает суд присяжных.

Ранее Сиб.фм публиковал видео на котором видно, как во время конфликта один из мужчин ударил Романа Бондарчука битой по голове, а второй достал нож и нанес ему ранения. Затем друг Романа Алексей за него заступается и отводит нападавших, но сам получает травму.

По версии следствия, после этого двое мужчин покинули место ЧП. Охранник ЖК заметил раненых мужчин и вызвал скорую помощь и полицию. Роман скончался в медучреждении через несколько часов из-за перерезанной аорты.

В тот же день полиция задержала двух подозреваемых. После предъявления обвинения им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

5 февраля 2024 года Октябрьский районный суд огласил решение. Дениса Голованова приговорили к 2,5 годам условного лишения свободы по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Михаил Свиридов признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он получил наказание в виде 1 года 10 месяцев условно. Присяжные вынесли вердикт, что он не подстрекал своего друга Голованова к совершению преступления и оправдали его.

На судебном заседании адвокат стороны обвинения Юрий Заковряшин заявлял, что они не собирались нападать на хирурга до тех пор, пока их жизни не стала угрожать опасность.

«В деле есть видеозапись событий, на которой видно, что там ни Голованов, ни Свиридов этот конфликт не провоцировали и пытались просто уйти. Присяжные заседатели ее просматривали, оценивали. Эта запись просто не соответствует тому обвинению, которое предъявлялось. У одного из парней со стороны так называемых потерпевших был при себе нож», – заявил Юрий Заковряшин.

Предоставить видео для публикации адвокат тогда не смог из-за требований закона. Юрист заявил, что считает вердикт присяжных, на котором и основан приговор, справедливым.

По данным судебного департамента Новосибирской области, с Дениса Голованова в счет компенсации морального вреда взыскали 6 млн рублей. Еще 500 000 рублей он вместе со Свиридовым должен будет заплатить другу погибшего хирурга Алексею за причинение легкого вреда здоровью.

«Мягкое наказание»

Вдова Романа Бондарчука Дарья считает, что Голованову назначили слишком мягкое наказание. А по поводу оправдания Свиридова она до сих пор негодует.

Сибирячка считает, что в ходе судебного разбирательства были допущены нарушения, из-за чего решение должно быть отменено. Также она думает, что присяжные были некомпетентны на суде, а многие, по ее словам, занимались своими делами во время процесса.

Дарья вместе с адвокатом подали апелляцию, как потерпевшая сторона. Из-за нарушений судебного процесса прокуратура Октябрьского района Новосибирска также подала представление в Новосибирский областной суд.

Первое заседание по данному вопросу состоялось в конце июня 2024 года.

«Главный обвиняемый, Голованов, не пришел на это заседание, потому что подписал контракт на службу в армии», — сказала Дарья Бондарчук корреспонденту Сиб.фм.

По словам вдовы, есть информация, что Голованов все еще находится в Новосибирске и никуда не уезжал.

«То есть абсолютно любыми способами эти люди препятствуют какому-либо развитию событий. Они добиваются того, чтобы их вообще не судили более, и все», — уверена супруга погибшего хирурга.

По словам Дарьи, в июне Свиридов пришел на заседание в компании друзей и держался очень уверенно. Адвокат пострадавшей попросил судью удалить их из зала, но тот отказал в этом.

Также она рассказала, что они с адвокатом обращались во всевозможные инстанции. Писали обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину, в приемную президента России Владимира Путина, а также ряду региональных ведомств.

«Но везде отвечали только, что нужно подавать апелляцию. Никто ничего не может сделать. Вот уже, честное слово, надежда только на СМИ. У нас будет заседание, и я хотела бы туда прийти с журналистами. Просто никаких уже сил нет, руки опускаются. Потому что здесь такие явные вещи — лишили жизни мужа моего, который спасал людей. 2,5 года прошло, убийцы ходят на свободе», – говорит Дарья Бондарчук.

Апелляция по делу назначена на 11 июля. Заседание будет проходить в Новосибирском областном суде в открытом режиме.

Редакция Сиб.фм следит за развитием событий.

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