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общество проиcшествия

В Геленджике в Черном море ищут утонувшую жительницу Новосибирска

Фото: Сиб.фм

В Геленджике затонула яхта — пропала 31-летняя жительница Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, 7 июля рядом с Геленджикской бухтой акватории Черного моря произошло затопление парусного судна, в результате чего утонула женщина из Новосибирской области — сейчас ее разыскивают спасатели. Четырех людей успели спасти.

“Днем 7 июля поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне «мх700», произошло затопление указанного судна в акватории Черного моря в пределах города Геленджика”, — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирске на озере Лесное утонул восьмиклассник

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Валерия Митрохина
Журналист

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