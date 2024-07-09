В Новосибирске ограничили движение транспорта в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска с 1 июля по 1 сентября введено временное ограничение на перекрестке улицы Бориса Богаткова и улицы Федосеева рядом с домом № 24, корпус 1 по улице Федосеева.

По информации Госавтоинспекции по Новосибирской области, на указанном участке будет на 3 метра сужена проезжая часть.

Изменения связаны с проведением земляных работ ООО «Строительное предприятие «Сети и сооружения» для выноса сетей ливневой канализации на улице Федосеева.

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение автомобилей.