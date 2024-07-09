В Новосибирске представитель мусульманского сообщества Усманов отреагировал на изнасилование журналистки Матч-ТВ

Представитель мусульманского сообщества Алик Усманов считает, что подозреваемые должны понести наказание по всей строгости закона.

«Перед законом все равны. Не важно кто ты – русский, узбек, американец... Виновные должны понести наказание по всей строгости закона. Да, подозревают мигрантов. Да, они из Узбекистана, но общество не должно к их поступку приравнивать всех приезжих. В обществе сейчас идет раскол, винят мигрантов во многих преступлениях. Но нужно отдавать себе отчет и понимать, что не все мигранты преступники», – сообщил Алик Усманов в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

По его мнению, в Россию не стоит запрещать въезд мигрантов в страну, как это сейчас обсуждается в сети. Представитель мусульманского сообщества считает, что это пустые слова.

Напомним, 6 июля журналистка федерального канала Матч-ТВ заявила, что стала жертвой изнасилования. По версии следствия, возле телецентра Останкино на нее напали трое граждан Узбекистана и изнасиловали. Полиция задержала их по горячим следам. В ближайшие дни им должны избрать меру пресечения.

После этого ряд медийных персон выступили в поддержку журналистке. Они заявили, что готовы оказать ей помощь и публикуют в сети посты с просьбой к Кремлю рассмотреть вопрос о запрете въезда мигрантов в Россию.