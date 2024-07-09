В Новосибирске скончался бывший министр ЖКХ региона Евгений Ким

Умер экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили о том, что 7 июля 2024 года скончался бывший министр ЖКХ и энергетики региона, бывший исполнительный директор Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований региона Евгений Ким. Ему было 63 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и члены регионального правительства выразили соболезнования родным и близким.

Напомним, что в Новосибирской области умер 43-летний депутат Денис Миляев