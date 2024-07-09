В Новосибирске судят киллеров, которые стреляли семь раз в бизнесмена

Киллер выстрелил в бизнесмена семь раз — начался суд.

В пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области сообщили, что в августе прошлого года был совершен заказ на убийство 40-летнего бизнесмена. С этим вопросом сначала обратились к одному человеку, тот – к другому. За убийство предлагали заплатить 10 миллионов рублей.

В результате “киллеры” дождались свою жертву на парковке улицы Ипподромской, выстрелили семь раз и скрылись.

Мужчина выжил, а преступников задержали.

Сейчас новосибирский суд начал рассматривать дело подозреваемых.

Напомним, что в Новосибирске вынесли приговор по убийству сбежавшему в Омск мужчине