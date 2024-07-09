В Новосибирске введут интеллектуальный учёт электроэнергии

Цифровая экосистема МТС обеспечила интеллектуальной системой учёта электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт».

В течении трёх лет в планах начать обслуживать 86,4 тысячи приборов в многоквартирных домах. Стоимость проекта составит около 1,5 млрд рублей. Компания будет поставлять оборудование по всему региону. В рамках инициативы станут использоваться счетчики российского производства.

После установки IoT-системамы, каждый счетчик будет интегрирован в систему. Решение позволит отслеживать состояние счетчиков в реальном времени, передавать данные в биллинговую систему и управлять параметрами опроса.

«Для «Новосибирскэнергосбыта» будет создана законченная автоматизированная система, куда войдут программное обеспечение, приборы учёта, сеть передачи данных и ЦОДы. Интеллектуальный учёт сделает максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей и обеспечит онлайн-контроль работоспособности устройств, это оптимизирует процессы и сократит издержки на снятие показаний», — объясняет директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Интеллектуальный учёт избавит жильцов многоквартирных домов от необходимости передавать показания электросчётчиков, поможет снизить расходы на общедомовые нужды и пресечь возможные незаконные подключения», — сообщает заместитель генерального директора – технический директор «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин.