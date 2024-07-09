В Новосибирске вынесли приговор по убийству сбежавшему в Омск мужчине

Мужчина совершил преступление в Новосибирске и сбежал в Омск — его поймали.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что 36-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье “убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку”.

По версии следствия, подсудимый совместно с потерпевшим находились в жилой постройке в селе Криводановка, где распивали алкоголь.

“В процессе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес кулаками рук, ногами, а также металлической частью топора не менее 21 удара в область расположения жизненно-важных органов потерпевшего. Смерть последнего наступила на месте происшествия от полученных травм”, — написали в пресс-службе.

В результате подсудимый скинул тело в овраг, а сам скрылся — его задержали в Омске.

Сейчас суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, что глава СК поручил возбудить дело из-за избиения жителя Новосибирска с длинными волосами