В Новосибирске зафиксировано падение цен на новые машины: что происходит на авторынке?

В начале июля портал Авто.ру проанализировал объявления о продаже новых и подержанных автомобилей в Новосибирской области и пришел к выводу, что цены почти везде упали. Особенно на те товары, которых в России быть не должно – на новые машины из Японии и подержанные из Южной Кореи. Отдельные модели за полгода потеряли больше трети цены.

Как сэкономить рубль при покупке транспорта

Средняя цена новых автомобилей в Новосибирске и области с января по июль снизилась на 35% и составила 3,5 млн рублей. Машины с пробегом в возрасте до 15 лет потеряли в цене около 15% и в среднем стоят сегодня 2,3 млн рублей. Такие цифры озвучил Авто.ру.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков прокомментировал Сиб.фм, за последнее время цены в автосалонах неоднократно менялись.

«Возьмите любую запчасть, которая до 2022 года стоила, допустим, рублей 600, а через два года стоит уже 1800. Можно ли назвать удешевлением, если завтра она станет стоить 1500», – говорит эксперт.

Сильнее всего в Новосибирске подешевела Toyota RAV4 (минус 35% за полгода, минус 7% за месяц). Сейчас новая машина этой модели стоит в среднем 4,7 млн рублей. И тому есть довольно рациональное объяснение. Не так давно Toyota выпустила новую модель Prado, которую начали заказывать, в том числе, в России – пусть и через третьи страны, с накруткой от посредников, но заказывали. Буквально за месяц ажиотаж спал и вместе с этим цена «просела» почти на два миллиона рублей, до десяти с небольшим миллионов. Это же опустило цену и на другие модели той же марки. Если старые, пусть и не бывшие в употреблении Toyota не берут в ожидании новинки, цена снижается еще быстрее.

Китайский автопром наоборот, дорожает

Логично, что больше всего исследуемых агрегатором автомобилей принадлежали китайским производителям и результаты у моделей получились разными. Так, например, кроссовер Exeed TXL только за последний месяц подешевел на 3% (4,3 млн рублей), его соотечественники Tank 300 (4,5 млн рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (2,3 млн рублей) стали дешевле на 2%. А вот, например, авто марки Geely только дорожали. Coolray прибавил сразу 7% (2,7 млн рублей), на 4% дороже стали седан Emgrand (2,2 млн рублей) и кроссовер Atlas Pro (3,2 млн рублей). 3% прибавил внедорожник Geely Tugella (4,2 млн рублей), на 2% дороже стал Geely Atlas (3,4 млн рублей).

Причин снижать цену у «китайцев», по мнению экспертов, нет.

«Китайским товарищам просто колоссально повезло – они получили большой внешний рынок, на котором стали чуть ли не монополистами, – продолжает Вячеслав Ашурков. – Сегодня только от них и остались официальные поставки, плюс какая-то часть параллельного импорта из других стран».

Он отметил одну интересную особенность китайских автопроизводителей и работающих с ними российских дилеров. Любая товарная экосистема быстро обрастает разного рода сопутствующими предложениями и услугами, которые поставляет продавец основного продукта – в нашем случае, автомобилей. Но Китай почему-то эту возможность игнорирует, у их дилеров нет не только хороших ремонтных мощностей, но и запасов запчастей, иногда оказывается так, что какой-то элементарный расходник приходится заказывать в Поднебесной и ждать доставки две недели, а то и больше. Вместо этого, продолжает Вячеслав Ашурков, китайцы делают ставку на модель Trade-in, словно продают не автомобили, а, например, смартфоны, выпуская каждый год новую серию и не заморачиваясь с заменой поцарапанных экранов. Для них вполне нормально, если новосибирец, купивший «китайца», поездит на нем год-другой – и вернет в тот же магазин, взяв новый с доплатой.

Иными словами, недостатка спроса продавцы китайских авто не боятся, и снижать цену не собираются.

Если владелец китайского автомобиля не может получить помощь у авторизованного сервиса от продавца, он ищет другой – сегодня частные автосервисы отмечают большой наплыв «китайцев».

Свой итог полугодия подвела и сеть Fit Service, проанализировавшая около 24 000 машинозаездов в свои филиалы. Некоторые китайские марки, например Haval, стали обращаться в сервис почти вдвое чаще, чем год назад. Но связано это, по мнению экспертов, не с качеством автомобилей, а с тем, что их в последнее время в России стало намного больше.

Средний чек на обслуживание наиболее популярных китайских марок, по оценке Fit Service, сегодня стабилизировался в районе 7000 рублей. Но есть нюанс – это касается, в основном, машин, которые начали массово продаваться в России после 2022 года и пока не успели износиться – речь идет о марках Geely, Chery и Haval, владельцы которых, как правило, обращаются не за ремонтом, а за техобслуживанием. Но если оценить более «возрастные» китайские авто, которые продаются дольше – здесь картина уже иная. По марке Lifan средний чек вырос за год на 30%, до 9 тысяч рублей. И сразу на 70% подорожало обслуживание Great Wall, почти до 16 тысяч.

«В целом, мы не отмечаем какой-то особой специфики в ремонте и обслуживании китайских автомобилей. Качество китайского автопрома улучшилось за последние годы, поэтому у этих машин нет особенных «болячек», – говорит глава сети Fit Service Татьяна Овчинникова. – Однако, сохраняются проблемы по подбору и заказу запчастей для более редких китайских марок».

Она отметила «вольный» подход китайских производителей к каталогизации и фиксации изменений в своих моделях. Поэтому у российских автомастерских до сих пор нет полного доступа к технологиям ремонта, к каталогам запчастей по многим китайским маркам.

Всего за год средний чек на техобслуживание «китайцев» вырос на 13% – это вдвое меньше, чем по всем автомобилям, без разбивки на страны и марки. Общий средний чек за ремонт и обслуживание всех авто, по оценке Fit Service, вырос за год 26,4%.

Может, лучше авто с пробегом?

В том, как менялись цены на автомобили с пробегом, можно выявить две закономерности. Первая – чем сильнее компания-производитель грозит России санкциями, тем быстрее дешевеет их продукт. Именно поэтому в сегменте подержанных автомобилей наибольшее снижение цены (-12%) было зафиксировано у Mercedes-Benz E-Класс (до 5,8 млн рублей) и Renault Duster (1,3 млн рублей). На 10% дешевле стали внедорожники Land Rover Range Rover Sport (4 млн рублей) и Cadillac Escalade (4,7 млн рублей).

Вторая закономерность – бюджетные модели дешевле не становятся. К примеру, седан Datsun on-DO стал дороже сразу на 16% (547 000 рублей), а вместе с ним подросли цены и на отечественный автопром: Lada 2107 подорожала на 13,5% (244 000 рублей), Lada 2114 – на 8% (277 000 рублей), Lada Vesta – на 10% (1,2 млн рублей), на 5% стала дороже Chevrolet Niva (686 000 рублей). А вот Lada Largus наоборот, подешевела на 9% и пересекла отметку в миллион рублей (сейчас стоит в среднем 947 000 рублей).

«Цены на авто с пробегом не меняются по одной простой причине. Когда человек продает машину, он планирует, как правило, взять новую, получше, – рассуждает Вячеслав Ашурков. – Но сейчас, когда не совсем ясно, чего ждать от рынка завтра, владельцы автомобилей предпочитают придержать их при себе. Остаются либо откровенно плохие варианты, подкрашенные, подкрученные, либо отечественный автопром, либо «китайцы». Или, если повезет, «европеец», въехавший по параллельному импорту с ценой от 6-7 млн рублей и выше».

Будет ли «автоипотека»

Эксперты выделяют две главные причины того, что российский авторынок до сих пор остается в «полусогнутом» состоянии. Первая – это, конечно, проблемы с импортом и разные обходные схемы, которые только накручивают цену. Вторая – политика банков, которые добавляют поверх и без того раздутой посредниками цены высокие проценты по автокредитам.

Одним из способов оживления авторынка Вячеслав Ашурков считает возможное введение аналога «ипотеки от застройщика», но в автокредитовании, где банки могут скооперироваться с производителями и дилерами.

«24% – столько сегодня просят банки за автокредит – платить готов далеко не каждый», – резюмирует он.