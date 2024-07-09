В Новосибирске земля возле «Локомотив Арены» ушла за 3 млрд руб

За 3 миллиарда рублей продали землю возле «Локомотив Арены».

В пресс-службе администрации Новосибирска сообщили, что местные власти продали на торгах территорию около центра волейбола «Локомотив-Арена» на улице Фрунзе. В результате землю купила ГК «Брусника» более чем за 3,131 миллиарда рублей.

Также компания планирует заняться благоустройством берега озера Верхового и прилегающих территорий.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил высокую конкуренцию на аукционе, в котором участвовали 8 компаний.

Ранее Сиб.фм писал, что аграрии Новосибирской области получили 400 единиц техники