В Новосибирской области в реку Обь выпустили мальков северных рыб

На прошлой неделе Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) присоединился к экологической акции по увеличению численности ценных видов рыб в реке Оби.

По информации пресс-службы предприятия, более миллиона мальков было выпущено в реку под Новосибирском.

Специалисты лаборатории охраны окружающей среды ПАО «НЗХК» приняли участие в проекте, направленном на повышение численности нельмы, муксуна и пеляди в районе деревни Чаус Колыванского района Новосибирской области. В рамках акции, проведенной Верхне-Обским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», было выпущено около 1,5 миллиона мальков рыб указанных видов.

Мальки прошли специальную подготовку на заводе, где им обеспечили оптимальные условия до достижения среднего веса 1,5 грамма каждый. После этого они были выпущены в реку Обь, где через семь лет могут начать размножаться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в водоемы Новосибирской области выпустили 73 млн мальков ценных рыб.