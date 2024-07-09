В учреждениях Департамента по социальной политике отметили День семьи, любви и верности

8 июля в филиалах Городского центра социальной помощи семье и детям было шумно и весело. 120 новосибирских семей, познавших серьезные жизненные трудности, отметили здесь главный праздник домашнего очага, символом которого бал выбран светлый июльский цветок -ромашка.

Гостями филиала «Заря» стали семьи, в которых дети находятся на стадии ремиссии после лечения от онкологических заболеваний, подопечные фонда «Завтра будет», а также родители вместе с особенными ребятами. Эти семьи как никто другой знают, что такое настоящая поддержка родных и близких, и как она бывает жизненно необходима.

У Ирины Семёновой двое детей. С онкологией пришлось бороться старшей девочке, которая перенесла лейкоз. Болезнь удалось победить и сама девочка, и её семья верят, что болезнь больше не вернётся.

- Когда дочь заболела, нас сплотило. Стойкая ремиссия у дочери длится уже больше пяти лет. Хотелось бы поблагодарить департамент по социальной политике мэрии. Благодаря заботе и поддержке сотрудников мы уже третий раз проходим реабилитацию в центре «Заря». долгое время был изолирован и возвращение к обычной жизни — это не просто. Здесь девочке проводят необходимые процедуры для восстановления физического здоровья, поэтому наблюдается положительная динамика.

Заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Елена Бардаева от души поздравила маленьких пациентов и их родителей с праздником «Семьи, любви и верности».

- В этот замечательный день хочу пожелать всем участникам праздника и семьям, и медицинскому персоналу здоровья, благополучия, мирного неба, солнышка в душе, и чтобы вы всегда помнили, что пока мы вместе как одна семья нам любые трудности по плечу! — сказала Елена Бардаева.

На время праздника холл первого этажа реабилитационного центра превратился в импровизированную сцену и зрительный зал, студии для мастер-классов.

Не обошёл праздник семьи вниманием и взрослых. Мамы смогли обсудить важные для них вопросы во время круглого стола с представителями офиса Уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области.

В филиале «Олеся» звучали песни и стихи. Мамы и папы вместе с детьми приняли участие в игровой развлекательной программе от молодежного центра «Звёздный». Ребят пригласили в путешествие по сказочным станциям – «Творческая площадка», фотозона «Семейный портрет» и «Аквагрим».

Организаторы мероприятия отметили памятными подарками многодетные, молодые семьи, а также семьи, прожившие вместе не один десяток лет. Среди них — Захаровы, Барковы и Подколзины.

Заключительным аккордом праздника стал розыгрыш трёх сертификатов номиналом в 1000 рублей в Музей сказок и легенд Новосибирска «Баюшки».

Большой ромашковый праздник устроили и в филиале «Надежда». Участники «Ромашкового лета» водили хороводы и пели песни, соревновались в викторине от Петра и Февронии, плели венки из ромашек, участвовали в квестах, учились оказывать первую медицинскую помощь, соревновались в ловкости и играли в аэрофутбол.

Организаторы поблагодарили ребят, отметили их памятными подарками и устроили захватывающее мыльное шоу.

Новость подготовлена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска» на 2021-2024 годы. Мероприятия программы направлены на формирование принципов ведения здорового образа жизни у жителей города Новосибирска.