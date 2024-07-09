сегодня
09 июля, 18:51
пробки
6/10
погода
+19.9°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 95.66
сегодня
09 июля, 18:51
пробки
6/10
погода
+19.9°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 95.66
сегодня 18:02
общество

В учреждениях Департамента по социальной политике отметили День семьи, любви и верности

Фото: Матвей Тырышкин

8 июля в филиалах Городского центра социальной помощи семье и детям было шумно и весело. 120 новосибирских семей, познавших серьезные жизненные трудности, отметили здесь главный праздник домашнего очага, символом которого бал выбран светлый июльский цветок -ромашка.

Гостями филиала «Заря» стали семьи, в которых дети находятся на стадии ремиссии после лечения от онкологических заболеваний, подопечные фонда «Завтра будет», а также родители вместе с особенными ребятами. Эти семьи как никто другой знают, что такое настоящая поддержка родных и близких, и как она бывает жизненно необходима.

Фото В учреждениях Департамента по социальной политике отметили День семьи, любви и верности 2

У Ирины Семёновой двое детей. С онкологией пришлось бороться старшей девочке, которая перенесла лейкоз. Болезнь удалось победить и сама девочка, и её семья верят, что болезнь больше не вернётся.

- Когда дочь заболела, нас сплотило. Стойкая ремиссия у дочери длится уже больше пяти лет. Хотелось бы поблагодарить департамент по социальной политике мэрии. Благодаря заботе и поддержке сотрудников мы уже третий раз проходим реабилитацию в центре «Заря». долгое время был изолирован и возвращение к обычной жизни — это не просто. Здесь девочке проводят необходимые процедуры для восстановления физического здоровья, поэтому наблюдается положительная динамика.

Фото В учреждениях Департамента по социальной политике отметили День семьи, любви и верности 3

Заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Елена Бардаева от души поздравила маленьких пациентов и их родителей с праздником «Семьи, любви и верности».

- В этот замечательный день хочу пожелать всем участникам праздника и семьям, и медицинскому персоналу здоровья, благополучия, мирного неба, солнышка в душе, и чтобы вы всегда помнили, что пока мы вместе как одна семья нам любые трудности по плечу! — сказала Елена Бардаева.

На время праздника холл первого этажа реабилитационного центра превратился в импровизированную сцену и зрительный зал, студии для мастер-классов.

Фото В учреждениях Департамента по социальной политике отметили День семьи, любви и верности 4

Не обошёл праздник семьи вниманием и взрослых. Мамы смогли обсудить важные для них вопросы во время круглого стола с представителями офиса Уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области.

В филиале «Олеся» звучали песни и стихи. Мамы и папы вместе с детьми приняли участие в игровой развлекательной программе от молодежного центра «Звёздный». Ребят пригласили в путешествие по сказочным станциям – «Творческая площадка», фотозона «Семейный портрет» и «Аквагрим».

Организаторы мероприятия отметили памятными подарками многодетные, молодые семьи, а также семьи, прожившие вместе не один десяток лет. Среди них — Захаровы, Барковы и Подколзины.

Заключительным аккордом праздника стал розыгрыш трёх сертификатов номиналом в 1000 рублей в Музей сказок и легенд Новосибирска «Баюшки».

Большой ромашковый праздник устроили и в филиале «Надежда». Участники «Ромашкового лета» водили хороводы и пели песни, соревновались в викторине от Петра и Февронии, плели венки из ромашек, участвовали в квестах, учились оказывать первую медицинскую помощь, соревновались в ловкости и играли в аэрофутбол.

Организаторы поблагодарили ребят, отметили их памятными подарками и устроили захватывающее мыльное шоу.

Новость подготовлена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска» на 2021-2024 годы. Мероприятия программы направлены на формирование принципов ведения здорового образа жизни у жителей города Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в