11 наркозакладчиков отправили под суд в Новосибирске

В Новосибирске под суд отправили 11 закладчиков наркотиков.

В пресс-службе МВД РФ по Новосибирской области сообщили, что суд рассмотрит уголовное дело преступной группы наркосбытчиков на территории Новосибирской области. Обвинения предъявлены 11 фигурантам дела за 42 попытки сбыта запрещенных веществ.

По версии следствия, в 2023 году закладчики получали от куратора крупные партии «синтетики», которую фасовали, после чего раскладывали по тайникам на территории Новосибирской области.

В результате были изъяты приготовленные для сбыта мефедрон, амфетамин, MDMA и гашиш общей массой около 3 килограмм.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных веществ.

Напомним, что в Новосибирске закрыли подпольное казино