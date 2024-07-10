27 июля в Новосибирский состоится семейный праздник самой вкусной еды «Пикник фест»

С 12:00 до 23:00 всех гостей парка «Арена» будет ждать потрясающая шоу-программа, веселое настроение и куча вкусной еды. Пропускать такой праздник нельзя ни в коем случае.

Парк «Арена» — это уникальная площадка Новосибирска с прекрасным видом на Обь. Арт-объекты, современное освещение и облагороженная территория создают идеальные условия для эстетического развития жителей города.

На площадке развернётся множество различных интерактивов и зон семейного отдыха. Профессиональные мастера аквагримма смогут удивить всех присутствующих. Детям точно не дадут скучать надувные батуты и зажигательные аниматоры. Также в ходе праздника будет масштабный розыгрыш призов от партнёров мероприятия. Но и это ещё не всё, шоу мыльных пузырей вызовет восторг у всех гостей праздника. А кино под открытым небом, отлично поможет отдохнуть душой и телом.

На площадке раскинется Stage on зона, где будут соревноваться музыкальные коллективы города, а также организаторы будут разыгрывать ценные призы.

В зоне Grill Champ будет проходить турнир по жарке мяса и овощей. Гости праздника смогут совершенно бесплатно продегустировать шедевры поваров.

Хедлайнером мероприятия станет Алексей Потехин. 27 июля на сцене прозвучат хиты исполнителя.

«Пикник фест» соединил в себе развлечения для детей и взрослых, выступление известных артистов и море бесплатной еду.

Информационным партнёром мероприятия выступит «Дорожное радио». Они уже подготовили множество подарков, интересные розыгрыши, конкурсов, а также стильную фотозону.

Генеральный партнер: Агрохолдинг «Гудвилл».

Авто партнер: Группы компаний EXPOCAR, официального дилера Chery на ул.Владимировская, 29 а, ООО «ЭМ ВОСТОК».

Партнёр: футбольная школа «Динамо» в Новосибирске

Инфо Партнёры: Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск», Группа компаний «Реклама Онлайн».

Фуд партнёры: Sova Bar, Mivino мороженное, Добыча магазин вкусных подарков и деликатесов, Brooklyn, Штолле пироги Сибири, HOTDOGS, кафе-блинная Tinlinna, пышечные Пыжка, Шеф Андрей жарит, Авторская пекарня «ВафLand», Кафе-кондитерская Панакота Татьяны Чужиновой.