539 сирот в Новосибирской области уже стали новоселами в текущем году

Как отметила 10 июля в ходе церемонии вручения ключей от новых квартир сиротам в Новосибирске заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова, ежегодно объем финансирования в Новосибирской области на данные цели увеличивается, и в этом году составляет более 4 млрд рублей. Сумма перечисленных в муниципальные образования субвенций позволит обеспечить жилыми помещениями порядка тысячи человек. Счастливыми обладателями своего жилья в текущем году в регионе уже стали 539 человек.



Очередным четверым молодым новоселам вручили ключи от квартир в доме на ул. Зорге города Новосибирска. Данилу 18 лет, учится в Автотранспортном колледже. Теперь к учебе добавятся приятные хлопоты по обустройству квартиры, расположенной на 20-ом этаже нового дома. В соседние дома заселятся Любовь, Илья и Александра. Все они молоды и с появлением собственного жилья могут смело строить планы относительно будущего.



«С 2021 года в Новосибирской области изменились подходы к реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Строительство нового жилья осуществляется под контролем министерства строительства региона. Также введена социальная выплата в виде жилищного сертификата. Учитывая, что с 4 августа 2023 года вступили в законную силу изменения, которыми данная мера закреплена федеральным законом и ужесточен отбор граждан, имеющих право на получение жилищного сертификата, на региональном уровне уже принимается закон, которым будет сохранена мера в ранее действующем порядке», – отметила Ольга Потапова.



Приобретаемое по сертификату жилое помещения сразу оформляется в собственность в отличие от квартир, предоставляемых муниципалитетами: жилье находится в социальном найме 5 лет, далее переходит в собственность. Среди других дополнительных мер поддержки детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями – возможность получения компенсационной платы за наем жилого помещения. В 2024 году предусмотрено 45,7 млн рублей на выплаты. Для оформления меры поддержки необходимо обратиться с заявлением о предоставлении компенсации платы в министерство труда и социального развития Новосибирской области.