Банки начали принимать заявки на обновленную «семейную» ипотеку

С 10 июля клиенты ВТБ могут оформить заявки по новым условиям «семейной» ипотеки. Подача документов доступна россиянам, воспитывающим одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов едина и составляет 6% годовых.

Все три категории заемщиков могут получить «семейную ипотеку» на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.

Оформление заявок на обновленную «семейную» программу доступно через партнеров банка, онлайн, в контакт-центре, на сайте или в розничных отделениях.

«В последний год «семейная» ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков – в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения «старых» условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно «горячо» было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Банк работает по «семейной» ипотеке уже более шести лет. За это время свои жилищные условия улучшили 220 тысяч заемщиков банка, получив на покупку недвижимости более 1,1 трлн рублей.