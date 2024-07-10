Благодаря «Норникелю» в Норильске появился стабильный интернет

«Норникель» завершил прокладку резервной линии оптоволокна от Нового Уренгоя до Норильска, повысив надежность работы интернета для жителей региона. Теперь в случае обрыва или повреждения основной линии произойдет автоматическое переключение на резервный канал.

Основную линию интернет-связи в Норильский промышленный район провели в 2017 г. Общая протяженность с учетом резервного канала составила 2 000 км. Пропускная способность канала — 200 Гбит/c, что дает технический задел для развития Российской Арктики.

Большая часть интернет-канала проходит по тундре, в суровых климатических условиях, вдали от населенных пунктов и дорог. В зависимости от особенностей местности кабель прокладывали между опорами линий электропередачи и опорами, построенными для подвеса кабеля, либо путем укладки в грунт. Траншея для кабеля подготавливалась специальной фрезой, которая почти не оказывает воздействия на окружающую среду.

Особенностью проекта стало строительство подводного участка линии связи, проходящего по дну Енисея. Длина этого участка составила 8 км, включая резервный канал. Проложить кабель возле береговой линии удалось с помощью горизонтально-направленного бурения с выходом в русло реки на расстоянии 500–700 м от берега. Русловая часть была проложена подводным экскаватором, которым управляли водолазы.

Проект реализовала компания «Единство» — дочерняя структура «Норникеля».