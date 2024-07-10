Главой Центрального округа Новосибирска стал экс-замглавы Бердска Захаров

Владимир Захаров стал главой Центрального округа Новосибирска.
Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Владимира Захарова на пост главы администрации Центрального округа города.
Известно, что ранее эту должность занимал Сергей Канунников, однако в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи со сносом стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, но суд его оправдал.
Биография Владимира Захарова
Владимир Захаров родился в городе Арзамасе.
В период с 2013 по 2018 годы занимал должность директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Бердск Новосибирской области.
В 2018–2024 годах был замглавы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству. В 2024 году назначен директором МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».