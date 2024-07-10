Как сохранить зрение ребенку: советы офтальмолога

Детей, у которых проблемы со зрением, все больше. Виноваты ли в этом только гаджеты? Можно ли вернуть остроту глаз, если зрение уже упало? На самые частые вопросы родителей отвечает заведующий 3-м офтальмологическим отделением (детское и патологии глазодвигательной системы) Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Игорь Леонидович Плисов.

- Игорь Леонидович, какие проблемы со зрением чаще всего возникают в детском возрасте? Сейчас «молодеют» многие заболевания, коснулось ли это зрения?

- Самыми распространёнными проблемами детского возраста являются изменения рефракции, оптической системы глаза — близорукость, дальнозоркость, астигматизм. При этом, близорукость во всём мире является наиболее частым заболеванием, приводящим к слепоте. А её распространение ежегодно растёт. Что касается утверждения, что «болезни молодеют», то это, скорее, общая громкая фраза. Но совершенно точно, что развитие медицинских технологий позволяет выявлять заболевания глаз у детей во всё более раннем возрасте. Сейчас даже у самых маленьких пациентов можно диагностировать тяжелые заболевания глаз и своевременно приступить к их лечению.

- Какие факторы влияют на зрение ребенка в период внутриутробного развития?

- Есть определённая категория инфекционных заболеваний матери, которые приводят к возникновению у ребенка болезней роговицы, сетчатки, врождённой катаракты. Кроме того, большую роль играют генетические факторы, которые приводят к развитию у детей патологий различной степени тяжести. Недоношенность тоже является серьёзной причиной, которая может спровоцировать комплекс заболеваний глаз у малышей.

- Как понять, что у ребенка появились проблемы со зрением, какие симптомы – повод обратиться к врачу?

- Иногда выявить сниженное зрение у ребёнка сложно, поскольку плохое зрение не болит, и дети обычно не жалуются. Чаще всего родители отмечают, что дети видят крошки на полу и самолёты в небе, а вот достоверно снижение зрения становится явным в школе. В первую очередь, учитель и родители начинают замечать «прищуривание» у детей. Чтобы не пропустить снижение зрения, необходимо показывать ребёнка офтальмологу буквально с рождения – в месяц, в 6 месяцев, в год, в три года и так далее. И, конечно, перед школой. Но это в том случае, если мама и папа имеют хорошее зрение. Если же офтальмолог выявляет риск развития у ребенка какого-либо заболевания, то наблюдаться нужно чаще – в соответствии с рекомендациями врача.

- Почему возникает косоглазие? И нужно ли его лечить, если оно в легкой форме?

- Чаще всего косоглазие возникает из-за избыточной зрительной нагрузки у детей при использовании смартфонов. Но не только поэтому. Иногда косоглазие связано с наследственными факторами, иногда — с особенностями индивидуального развития, иногда его возникновение провоцируют особенности неврологического статуса у детей или низкая острота зрения. Какое косоглазие необходимо лечить консервативно, а какое — хирургически, может определить только врач-страболог – так называется специалист по патологии глазодвигательной системы.

- Можно ли вылечить проблемы со зрением «народными» средствами – употребляя в пищу такие продукты как морковь, черника, или, к примеру, витамин А? Насколько эти продукты важны для профилактики глазных болезней?

- Народные средства хороши при адекватном подходе к ним — как к дополнительному компоненту, одному из аспектов должного внимания к своему здоровью и здоровью своих близких. Но наивно ожидать, что ведро черники и мешок морковки вылечат близорукость или что-то ещё.

- Имеет ли смысл делать операции по коррекции зрения в детском возрасте? Насколько это безопасно?

- Лазерная коррекция зрения выполняется, как правило, только после 18 лет, при достижении стабилизации рефракции. Технологически это совершенно безопасная операция, но она имеет смысл только тогда, когда показатели зрения стабильны. То есть, когда глаз ребенка завершил свой рост. Иначе, с продолжением роста глаза, близорукость начнёт возвращаться.

- Если ребенок при проблемах со зрением не хочет надевать очки, есть ли какие-то альтернативы?

- Иногда альтернативу очкам могут составить контактные линзы — мягкие дневные или ортокератологические, но, к сожалению, это возможно не в каждом случае. Нередко, даже надевая адекватную оптическую коррекцию (линзы) и начиная лучше видеть, дети не отказываются от использования очков.

- Если зрение у ребенка уже падает, можно ли остановить этот процесс и вернуть стопроцентное зрение?

- Если говорить о падении зрения, связанном с прогрессированием близорукости, то единого способа стабилизации не существует. В большинстве случаев мы можем влиять на скорость прогрессии, замедляя её. Прогрессия близорукости – неравномерный процесс. Наиболее интенсивно миопия прогрессирует в 7-9 лет, в 12-15 лет и замедляется при завершении пубертатного периода. Самопроизвольный, без лечения, регресс близорукости, конечно, невозможен. Восстановить зрение с помощью медикаментозного и даже аппаратного лечения – на 100% тоже нельзя. Близорукость можно скорректировать с помощью лазерной коррекции, но – отметим ещё раз – только по наступлении совершеннолетия. Однако, и до, и после операции необходимо также следить за состоянием сетчатки. Одним словом – всё индивидуально. Как остановить ухудшение зрения, и какие возможны пути его восстановления для конкретного пациента, может определить только врач, по результатам полного офтальмологического обследования, глубокой диагностики и регулярного наблюдения.

- Может ли зрение у ребенка испортиться от чтения обычных, бумажных книг? Сколько времени в день можно читать?

- Зрение у ребёнка может испортиться как при длительном чтении, так и без этого. Бумажные книжки с мелким шрифтом и при недостаточном освещении однозначно являются фактором риска развития близорукости, впрочем, как и использование смартфонов и других гаджетов. В нашу эпоху исключить эти факторы совсем, пожалуй, невозможно. Но влиять на них можно и нужно – выбирая книги с крупным шрифтом, увеличивая изображения на дисплеях и освещенность в помещении.

- Сколько времени в день детям можно проводить с гаджетами? Учитывая, что школьникам дают много заданий, которые надо выполнять на компьютере, как предупредить проблемы со зрением ребенка?

- Единого определённого времени не существует. Но в среднем школьникам рекомендуется проводить за компьютером непрерывно не более 45 минут, после чего должен следовать обязательный перерыв 15-20 минут. Предупредить появление проблем со зрением не всегда возможно, но соблюдение режима зрительных нагрузок и длительные прогулки на свежем воздухе защитят зрение от многих неприятностей – это касается как детей, так и взрослых.