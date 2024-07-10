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общество

Комары и мошки утопили лося в Новосибирской области

Фото: Минприроды НСО

Под Новосибирском в ловушку попал лось.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили, что в одном из карьеров Искитимского района оказался лось, который прибежал туда, спасаясь от нашествия комаров и мошек.

В результате сотрудники Минприроды благодаря снотворному пытались вытащить изнемогающее животное, но было уже поздно – он скончался.

Специалисты пояснили, что лоси и косули действительно заходят глубоко в водоемы, чтобы спастись от слепней, комаров и мошек.

Напомним, что на Немировича-Данченко в ЖК “Панорама” были замечены лисы, которые бегали и искали себе пропитание.

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Валерия Митрохина
Журналист

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